Без бюстгальтера: британська модель блиснула сосками на модному івенті у Лондоні

Зірки часто з'являються на заходах без білизни, щоб привернути до себе увагу.

Британська модель і акторка Талі Леннокс відвідала захід Vogue World: London 2023, який відбувся у Королівському театрі Друрі-Лейн у Лондоні.

Знаменитість обрала для своєї появи пікантний аутфіт. Вона одягла романтичну червону сукню з паєтками та рюшами, яка просвічувалася, а оскільки Талі була без бюстгальтера, вона виблискувала на публіку сосками.

Талі Леннокс / Фото: Associated Press

Лук Леннокс доповнила чорними туфлями з округлим мисом. Модель розпустила волосся, зробила макіяж із цікавими червоними стрілками. У вухах у неї були лаконічні сережки-кільця, а на пальцях – каблучки. Свій образ Талі завершила екстравагантним манікюром.

Талі Леннокс / Фото: Associated Press

Талі Леннокс / Фото: Associated Press

Читайте також: