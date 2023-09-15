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Без бюстгальтера: британська модель блиснула сосками на модному івенті у Лондоні

Без бюстгальтера: британська модель блиснула сосками на модному івенті у Лондоні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
825
Час на прочитання
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Без бюстгальтера: британська модель блиснула сосками на модному івенті у Лондоні

Талі Леннокс / Фото: Associated Press

Зірки часто з'являються на заходах без білизни, щоб привернути до себе увагу.

Британська модель і акторка Талі Леннокс відвідала захід Vogue World: London 2023, який відбувся у Королівському театрі Друрі-Лейн у Лондоні.

Знаменитість обрала для своєї появи пікантний аутфіт. Вона одягла романтичну червону сукню з паєтками та рюшами, яка просвічувалася, а оскільки Талі була без бюстгальтера, вона виблискувала на публіку сосками.

Талі Леннокс / © Associated Press
Талі Леннокс / Фото: Associated Press

Лук Леннокс доповнила чорними туфлями з округлим мисом. Модель розпустила волосся, зробила макіяж із цікавими червоними стрілками. У вухах у неї були лаконічні сережки-кільця, а на пальцях – каблучки. Свій образ Талі завершила екстравагантним манікюром.

Талі Леннокс / © Associated Press
Талі Леннокс / Фото: Associated Press
Талі Леннокс / © Associated Press
Талі Леннокс / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
825
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