Без бюстгальтера: британська модель у напівпрозорій мінісукні похизувалася стрункими ногами

Арабелла Чі в екстремально короткій сукні зібралася на вечірку.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram серію знімків свого спокусливого образу, у якому вона зібралася на вечірку.

Арабелла Чі/Instagram

Перед об'єктивом фотокамери білявка постала у напівпрозорій блискучій екстремально короткій сукні, яка ледве прикривала її п'яту точку, яка мала зав'язаний вузол на спідниці.

Арабелла Чі/Instagram

Під вбранням були лише білі стринги. Крізь тканину були помітні її пишні і сексуальні груди.

Арабелла Чі/Instagram

Аутфіт Арабелла доповнила білими босоніжками на шпильках і білою сумкою-сідлом Saddle Bag від Christian Dior. У неї було укладання з прикореневим об'ємом і локонами, вечірній макіяж та золоті прикраси.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показала фото у коричневому бікіні з фірмовим логотипом бренду Gucci.

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