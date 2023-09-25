Без бюстгальтера: британська модель у сексуальному образі знялася у фотосесії

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram світлини з пікантної фотосесії.

Красуня постала перед камерою без бюстгальтера. На ній були блакитні джинси і джинсова куртка, якою вона прикрила свої оголені груди.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла похизувалася не лише сексуальним бюстом, а й пласким животом. Вона мала дуже спокусливий вигляд.

Арабелла Чі/Instagram

Чі зробила акуратне укладання і максимально природний макіяж. У вухах у неї були лаконічні сережки-кільця,

а на шиї – ланцюжок із підвіскою.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у мініатюрному бікіні похизувалася сексуальною фігурою.

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