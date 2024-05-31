Без бюстгальтера: британська модель у в'язаній мінісукні вийшла на прогулянку

Арабелла Чі у сексуальному луку позувала на іспанському курорті.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – поділилася з фоловерами в Instagram новими світлинами з відпочинку на Ібіці.

Білявка вийшла на прогулянку у спокусливому образі. На ній була в'язана мінісукня кремового кольору з оголеною спиною. Під вбранням не було бюстгальтера, що додало її луку сексуальності.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла накрутила локони і зробила гарну зачіску, на обличчя вона одягла сонцезахисні окуляри.

Арабелла Чі/Instagram

"Літня крихітка", – підписала знімки Чі.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у яскравому бікіні похизувалася сексуальними сідницями.

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