Без бюстгальтера: британська співачка блиснула пишними грудьми на церемонії

Британська артистка Charli XCX не любить носити білизну. Тож на церемонію вручення нагород WSJ Innovator Awards 2024 у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку вона прийшла без нього. Фотографи її зазнімкували перед входом на захід.

На зірці була чорна довга сукня по фігурі з вирізом на спині, яка від спалахів фотокамер просвічувалася, тож артистка блиснула пишними грудьми і сосками.

Charli XCX / Фото: Getty Images

Аутфіт Charli XCX доповнила чорними замшевими гостроносими босоніжками на шпильках і чорним клатчем. Вона зробила акуратне укладання, макіяж із чорними стрілками і рожевою помадою та прикрасила вуха зеленими сережками.

Нагадаємо, Charli XCX на музичну премію Brit Awards 2023 у Лондоні також прийшла без бюстгальтера і продемонструвала оголені груди. Вона постала у прозорій білій довгій сукні з американською проймою і зі шлейфом від Ludovic de Saint Sernin, яка була по всій довжині прикрашена логотипом бренду зі стразів.

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