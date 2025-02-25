Без бюстгальтера: британська співачка у напівпрозорій сукні блиснула спокусливими грудьми

Артистка Поппі Аджуда потрапила до обєктивів папараці, коли йшла на афтепаті бренду Burberry після його показу, який відбувся у межах Тижня моди у Лондоні.

Для такої події зірка обрала пікантний лук. На ній була напівпрозора сукня з асиметрична подолом. Під вбранням на Поппі не було бюстгальтера, тож вона виблискувала перед присутніми своїми спокусливими грудьми, а також татуюванням під декольте.

Поппі Аджуда / Фото: Getty Images

Аутфіт Аджуда доповнила чорним клатчем і чорними лакованими босоніжками на дуже високих платформах і підборах.

Співачка зібрала волосся у низький хвіст, зробила макіяж у нюдово-бежевих тонах, вуха прикрасила довгими сережками, а руки – браслетом і каблучками.

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