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Без бюстгальтера: британська співачка у прозорому кетс'юті з'явилася на червоній доріжці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Без бюстгальтера: британська співачка у прозорому кетс'юті з'явилася на червоній доріжці

Джесс Глінн / Фото: Getty Images

Зірки часто приходять на світські заходи без білизни.

Британська співачка Джесс Глінн відвідала церемонію нагородження премії Virgin Atlantic Attitude Awards 2023, яка відбулася у The Roundhouse у Лондоні.

Для своєї появи на червоній доріжці зірка обрала пікантний аутфіт. На ній був чорний прозорий мереживний кетс'ют із квітами, під який вона одягла лише чорні труси. Оголені груди Джесс прикрила чорним стильним шкіряним тренчем, який мав по боках шлейфи.

Джесс Глінн / © Getty Images
Джесс Глінн / Фото: Getty Images

Аутфіт Глінн доповнила лакованими гостроносими чоботами на шпильках. Руде волосся артистка зібрала у хвіст, зробила макіяж зі срібними тінями на повіках і прикрасила вуха масивними діамантовими сережками.

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Дата публікації
Перегляди
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