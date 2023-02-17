Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Без бюстгальтера: британська співачка у сукні-сітці блиснула пишними грудьми на фешншоу

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
475
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Без бюстгальтера: британська співачка у сукні-сітці блиснула пишними грудьми на фешншоу

Грейс Картер / Фото: Getty Images

Щоб опинитися у центрі уваги будь-якого заходу, зірки з'являються на них у провокаційних луках. Наша героїня цьому підтвердження.

У Лондоні у межах Тижня моди відбувся показ бренду Fashion East. Серед гостей шоу нашу увагу привернула 25-річна співачка Грейс Картер.

Дівчина обрала для своєї появи відвертий образ. На ній була синьо-чорна обтисла сукня-сітка довжини максі, під яку вона одягла чорні труси з високою посадкою. Оскільки бюстгальтер був відсутній, Грейс блиснула пишними грудьми.

Грейс Картер / © Getty Images
Грейс Картер / Фото: Getty Images

Картер взула чорні босоніжки, зробила гладкий пучок, максимально природний макіяж, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а шию – золотим ланцюжком. Французький манікюр завершив сміливий аутфіт зірки.

Нагадаємо, модель із Саудівської Аравії Роз прийшла на Тиждень моди у Нью-Йорку у короткій жовтій сукні, розшитій стразами, з драпуванням і асиметричним подолом. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
475
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація