Без бюстгальтера: Дакота Джонсон у шоколадній сукні з прозорим декольте позувала на вечірці

34-річна акторка у спокусливому аутфіті з'явилася на івенті у Нью-Йорку.

Дакота Джонсон стала гостею вечірки ювелірного бренду Bulgari, яка відбулася у межах Нью-Йоркського тижня моди.

Акторка обрала для своєї появи шовкову сукню у білизняному стилі шоколадного відтінку від Gucci. Верх вбрання був чорним мереживним, крізь який вона блиснула грудьми, адже була без бюстгальтера.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Дакота зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, темно-коричневий манікюр і завершила лук прикрасами від Bulgari.

Нагадаємо, з Дакотою Джонсон стався конфуз: під час інтерв'ю у неї впала бретелька сукні.

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