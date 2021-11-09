Без бюстгальтера: Демі Роуз похизувалася пишним бюстом у прозорому кроптопі

Британська "Кім Кардашян" продемонструвала сексуальні форми у провокаційному вбранні.

Демі Роуз продовжує спокушати фоловерів в Instagram своїми відвертими образами. Найбільше дівчина любить зніматися без білизни. Нові її світлини не стали винятком.

Демі вдягла прозорий кроптоп на голий бюст і продемонструвала його на камеру. Щоб це мало не вульгарний вигляд (і щоб, звісно, її знімки не заблокував Instagram) вона прикрила соски руками.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Поєднала верх Роуз із такою самою прозорою спідницею. Добре, що під неї вона одягла бежеві стринги, і їй не довелося прикривати руками інтимне місце.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Аутфіт красуня доповнила зачіскою з пучком і випущеними спереду пасмами, а також максимально природним макіяж з акцентом на довгих віях.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Раніше Демі похизувалася пишним декольте в образі Бубнової дами. У такому аутфіті вона сходила на Геловін-вечірку.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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