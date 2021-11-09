Без бюстгальтера: Демі Роуз похизувалася пишним бюстом у прозорому кроптопі

Британська "Кім Кардашян" продемонструвала сексуальні форми у провокаційному вбранні.
Демі Роуз продовжує спокушати фоловерів в Instagram своїми відвертими образами. Найбільше дівчина любить зніматися без білизни. Нові її світлини не стали винятком.
Демі вдягла прозорий кроптоп на голий бюст і продемонструвала його на камеру. Щоб це мало не вульгарний вигляд (і щоб, звісно, її знімки не заблокував Instagram) вона прикрила соски руками.
Поєднала верх Роуз із такою самою прозорою спідницею. Добре, що під неї вона одягла бежеві стринги, і їй не довелося прикривати руками інтимне місце.
Аутфіт красуня доповнила зачіскою з пучком і випущеними спереду пасмами, а також максимально природним макіяж з акцентом на довгих віях.
Раніше Демі похизувалася пишним декольте в образі Бубнової дами. У такому аутфіті вона сходила на Геловін-вечірку.
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