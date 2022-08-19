Без бюстгальтера: Демі Роуз показала гаряче фото з пляжу

Демі Роуз приймала сонячні ванни на пляжі острову Міконос. Красуня вирішила зробити там гарячий знімок.

Демі звабливо позувала у чорних плавках і без бюстгальтера. На соски вона наклеїла чорні сердечка із золотистими пензликами. Голову модель прикрила великим солом'яним капелюхом у вигляді серця. Вийшло сексуально.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз похизувалася ще одним провокаційним аутфітом. Вона приміряла топ-прикрасу із золотих ланцюжків і перлів, який ледве прикривав її пишні груди, і зав'язала на талії біле парео.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Раніше модель у відвертому купальнику звабливо позувала у басейні.

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