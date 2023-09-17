Без бюстгальтера: смілива Демі Роуз продемонструвала великі груди

Давненько Демі Роуз не тішила своїх фоловерів пікантними світлинами. І ось, нарешті, показала себе в Instagram Stories.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі зробила гарячі селфі. Позувала вона у спідниці з принтом і без бюстгальтера. Пишні сексуальні груди вона злегка прикрила світлою кофтиною, яка просвічувалася. Вона мала дуже спокусливий вигляд.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз уклала волосся у локони і зробила ніжний макіяж.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, британська зірка реаліті Олівія Гокінс у стильному бікіні лаймового відтінку продемонструвала бездоганну фігуру.

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