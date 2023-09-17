Без бюстгальтера: смілива Демі Роуз продемонструвала великі груди

Британська модель вперше за довгий час поділилася сексуальними фото.
Давненько Демі Роуз не тішила своїх фоловерів пікантними світлинами. І ось, нарешті, показала себе в Instagram Stories.
Демі зробила гарячі селфі. Позувала вона у спідниці з принтом і без бюстгальтера. Пишні сексуальні груди вона злегка прикрила світлою кофтиною, яка просвічувалася. Вона мала дуже спокусливий вигляд.
Роуз уклала волосся у локони і зробила ніжний макіяж.
Нагадаємо, британська зірка реаліті Олівія Гокінс у стильному бікіні лаймового відтінку продемонструвала бездоганну фігуру.
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