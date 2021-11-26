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Без бюстгальтера: Демі Роуз розкрила халат і показала пишні груди

Без бюстгальтера: Демі Роуз розкрила халат і показала пишні груди

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Без бюстгальтера: Демі Роуз розкрила халат і показала пишні груди

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Модель показала нове відверте фото.

Демі Роуз продовжує епатувати фоловерів в Instagram своїми відвертими знімками. Цього разу красуня поділилася фото авторства Desantos, зробленим серед каміння.

Модель одягла білий халат з капюшоном, розкрила його і продемонструвала свій пишний бюст, тонку талію та широкі стегна. Соски Роуз сховала під наклейками. Під халатом на ній були чорні стринги.

Раніше Демі позувала рачки у чорному костюмі в сітку, який складався з кроптопу і штанів, і чорних босоніжкахє

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