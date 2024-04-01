Без бюстгальтера: Демі Роуз у відвертому образі позувала на камеру

Демі Роуз потішила фоловерів в Instagram гарячою порцією нових знімків. Красуня влаштувала собі провокаційний фотосет біля скель і водойми.

Модель постала перед об'єктивом фотокамери у відвертому образі. На ній були нюдові труси з мереживом ззаду і золотистим декором спереду. Замість бюстгальтера на Демі була розкішна золотиста прикраса з камінням, яка імітувала топ. Схожа прикраса була також на голові знаменитості.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Груди, зону декольте, плечі і руки Роуз розмалювала золотисто-блакитною фарбою.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі зробила насичений макіяж із блакитними тінями і доповнила лук гламурною сумочкою з блискітками у вигляді зірки.

Модель похизувалася сексуальним бюстом і пишними сідницями.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, нещодавно Демі Роуз відсвяткувала своє 29-річчя. Вона показала селфі у спокусливому образі русалки. На ній була бежева сукня-сітка з морськими мотивами і не було білизни.

Читайте також: