Без бюстгальтера: дівчина мільярдера у "голій" срібній сукні сяяла на івенті

Рене Блайтвуд у сміливому вбранні з'явилася на благодійному заході на Лазуровому узбережжі.

Дівчина австралійського мільярдера Джеймса Пекера – модель і світська левиця Рене Блайтвуд – продемонструвала на галавечорі amfAR, який відбувся у межах Каннського кінофестивалю, відвертий аутфіт.

Жінка одягла "голу" сукню з американською проймою, яка складалася зі срібних ниток і каміння, яка виблискувала від спалахів фотокамер.

Рене Блайтвуд / Фото: Getty Images

На Рене не було бюстгальтера, тож крізь вбрання було помітно її пишні і сексуальні груди.

Блайтвуд зробили високий пучок, випустивши тонкі пасма спереду, макіяж смокі-айс і завершила лук діамантовими прикрасами.

Читайте також: