Без бюстгальтера: дівчина мільярдера у "голій" срібній сукні сяяла на івенті

Рене Блайтвуд у сміливому вбранні з'явилася на благодійному заході на Лазуровому узбережжі.
Дівчина австралійського мільярдера Джеймса Пекера – модель і світська левиця Рене Блайтвуд – продемонструвала на галавечорі amfAR, який відбувся у межах Каннського кінофестивалю, відвертий аутфіт.
Жінка одягла "голу" сукню з американською проймою, яка складалася зі срібних ниток і каміння, яка виблискувала від спалахів фотокамер.
На Рене не було бюстгальтера, тож крізь вбрання було помітно її пишні і сексуальні груди.
Блайтвуд зробили високий пучок, випустивши тонкі пасма спереду, макіяж смокі-айс і завершила лук діамантовими прикрасами.
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