Сміливо: донька барабанщика Queen прийшла на показ у "голій" сукні і прозорих трусах

28-річна модель, донькою барабанщика Queen Роджера Тейлора і Деббі Ленг –Тайгерлі Тейлор – відвідала показ Annie's Ibiza Capsule Collection, який відбувся у межах Лондонського тижня моди.

Манекенниця вирішила привернути до себе увагу провокаційним луком. Вона одягла чорну прозору сукню, під якою були чорні прозорі труси. На дівчині був відсутній бюстгальтер, але груди її прикривав чорний щільний верх вбрання. Щоб образ мав більш спокусливіший вигляд, Тейлор опустила з плеча шлейку.

Тайгерлі Тейлор / Фото: Getty Images

Тайгерлі розпустила волосся, зробила макіяж із помадою коралового відтінку, шию прикрасила золотим широким ланцюжком, а вуха – золотими сережками з перлами. світло-блакитний довгий манікюр завершив аутфіт моделі.

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