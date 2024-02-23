Без бюстгальтера: донька Джуда Лоу у золотій мінісукні блиснула грудьми на модному показі

Донька Джуда Лоу – Айріс Лоу – відвідала показ бренду Tom Ford, який відбувся у межах Міланського тижня моди. Там вона продемонструвала спокусливий аутфіт.

На ній була золота мінісукня з торочкою на спідниці, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тож крізь тонку тканину було видно її груди.

Айріс Лоу / Фото: Getty Images

Свій лук Айріс доповнила стильним укладанням, ніжним макіяжем і золотими босоніжками з крокодилячої шкіри на шпильках. На обличчі у неї були великі помаранчеві окуляри, а на руках – золоті широкі парні браслети. Темно-сірі манікюр і педикюр завершили образ Лоу.

Нагадаємо, Айріс Лоу на прем'єрі фільму "Монстр" на міжнародному кінофестивалі у Каннах позувала у чорній сукні, яка складалася з прозорої тканини з мереживом на грудях та прямої спідниці з бічними кишенями.

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