Без бюстгальтера: донька Майкла Джексона у прозорій мінісукні засвітила оголені груди на вечірці

Донька покійного Майкла Джексона – Періс Джексон – відвідала вечірку Джаса Матура і Майкла Брауна, яка відбулася напередодні премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі.

Для своєї появи дівчина обрала провокаційний лук. На ній була чорна мінісукня з прозорим верхом, довгими рукавами і високою горловиною від бренду Celine. Оскільки під вбранням на Періс не було бюстгальтера, вона без комплексів виблискувала перед присутніми своїми пишними грудьми.

Періс Джексон / Фото: Getty Images

Аутфіт дівчина доповнила чорними колготами з монограмою Celine, чорними лакованими туфлями-човниками і чорною блискучою сумочкою зі стразами і золотою фурнітурою у вигляді логотипа бренду.

Джексон зробила укладання "Текстура", вечірній макіяж і прикрасила руки великою кількістю браслетів і каблучок.

Нагадаємо, Періс Джексон на галавечорі фонду amfAR "Кіно проти СНІДу" постала у цікавій чорній сукні від Jean Paul Gaultier з колекції весна-літо 2024.

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