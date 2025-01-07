Без бюстгальтера: донька Майкла Джексона у прозорій мінісукні засвітила оголені груди на вечірці

26-річна Періс Джексон у відвертому образі total black з'явилася на паті.
Донька покійного Майкла Джексона – Періс Джексон – відвідала вечірку Джаса Матура і Майкла Брауна, яка відбулася напередодні премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі.
Для своєї появи дівчина обрала провокаційний лук. На ній була чорна мінісукня з прозорим верхом, довгими рукавами і високою горловиною від бренду Celine. Оскільки під вбранням на Періс не було бюстгальтера, вона без комплексів виблискувала перед присутніми своїми пишними грудьми.
Аутфіт дівчина доповнила чорними колготами з монограмою Celine, чорними лакованими туфлями-човниками і чорною блискучою сумочкою зі стразами і золотою фурнітурою у вигляді логотипа бренду.
Джексон зробила укладання "Текстура", вечірній макіяж і прикрасила руки великою кількістю браслетів і каблучок.
Нагадаємо, Періс Джексон на галавечорі фонду amfAR "Кіно проти СНІДу" постала у цікавій чорній сукні від Jean Paul Gaultier з колекції весна-літо 2024.
Читайте також:
- У зеленій сукні з розрізом: дочка Майкла Джексона блиснула ногами на червоній доріжці
- У вбранні з "хижим" принтом: дочка Майкла Джексона з'явилася на Тижні моди в Парижі
- У прозорому кроптопі та гепардовій шубі: дочка Майкла Джексона у стильному луку прийшла на афтепаті