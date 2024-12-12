Без бюстгальтера: двоюрідна онучка Джона Кеннеді з'явилася на заході у сукні з відвертим декольте

Мерая Кеннеді-Куомо обрала для урочистого заходу відверте вбрання.
Двоюрідна онучка 35-го президента США Джона Кеннеді – 29-річна Мерая Кеннеді-Куомо – відвідала галаконцерту Роберта Ф. Кеннеді з прав людини Ripple of Hope 2024, який відбувся у Нью-Йорку.
Цього вечора дівчина з'явилася на сцені і для цього вона обрала досить дивний лук. Вона була одягнена у відверту чорну мінісукню з оголеною спиною і глибоким декольте. Під вбранням не було бюстгальтера і це мало доволі провокаційний вигляд.
Аутфіт Мерая доповнила чорними капроновими колготами і чорними туфлями-човниками.
Кеннеді-Куомо зробила укладання з локонами, макіяж із довгими віями і рожевими рум'янами, а також прикрасила шию діамантовим кольє.
На захід вона прийшла разом зі своїм чоловіком Теллефом Лундеваллем.
Читайте також:
- У сукні від Vera Wang: чарівна представниця клану Кеннеді вийшла заміж
- Сукня, що зробила з Кароліни Еррери зірку: історія весільного вбрання Керолайн Кеннеді
- Символ трагедії та "підробка": що відомо про закривавлений рожевий костюм Жаклін Кеннеді