Без бюстгальтера: двоюрідна онучка Джона Кеннеді з'явилася на заході у сукні з відвертим декольте

Двоюрідна онучка 35-го президента США Джона Кеннеді – 29-річна Мерая Кеннеді-Куомо – відвідала галаконцерту Роберта Ф. Кеннеді з прав людини Ripple of Hope 2024, який відбувся у Нью-Йорку.

Цього вечора дівчина з'явилася на сцені і для цього вона обрала досить дивний лук. Вона була одягнена у відверту чорну мінісукню з оголеною спиною і глибоким декольте. Під вбранням не було бюстгальтера і це мало доволі провокаційний вигляд.

Мерая Кеннеді-Куомо / Фото: Getty Images

Аутфіт Мерая доповнила чорними капроновими колготами і чорними туфлями-човниками.

Кеннеді-Куомо зробила укладання з локонами, макіяж із довгими віями і рожевими рум'янами, а також прикрасила шию діамантовим кольє.

Мерая Кеннеді-Куомо і Теллеф Лундевалл / Фото: Getty Images

На захід вона прийшла разом зі своїм чоловіком Теллефом Лундеваллем.

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