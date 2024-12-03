Без бюстгальтера: Джессіка Честейн у сукні з оголеною спиною позувала на церемонії

47-річна акторка у вбранні від Gucci мала стрункий і привабливий вигляд.
Джессіка Честейн з'явилася на церемонії вручення кінопремії The Gothams Film Awards, яка відбулася у Нью-Йорку.
На заході вона продемонструвала красивий образ. Зірка була одягнена в елегантну білу сукню в рубчик від бренду Gucci з галтером у вигляді золотого бамбуку.
Вбрання мало оголену спину, яку вона продемонструвала фотографам. Під вбранням на зірці не було бюстгальтера.
Аутфіт Честейн доповнила золотими босоніжками на високій платформі і підборах. Вона зробила гарну зачіску з локонами і ніжний макіяж з блискучими тінями і глянцевим блиском на губах. На руках у Джессіки були золоті браслети і каблучки.
Нагадаємо, Джессіка Честейн одягла светр та шапку на захід на честь Дня подяки.
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