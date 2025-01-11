Без бюстгальтера: ексдружина Гарві Вайнштейна у напівпрозорій сукні і з коханим сяяла на церемонії

Джорджина Чапман у красивому образі постала на премії у Нью-Йорку.
Колишня дружина американського продюсера Гарві Вайнштейна, акторка, дизайнерка і співзасновниця бренду Marchesa –Джорджина Чапман – разом зі своїм коханим – 51-річним оскароносним актором Едріаном Броуді відвідала церемонію вручення премії New York Film Critics Circle Awards. Захід відбувся у центрі Тао у Нью-Йорку.
Чапман сяяла у напівпрозорій сріблясто-сірій сукні максі без бретельок. Вбрання було прикрашене пір'ям і вишивкою з бісеру і паєток. Під сукнею не було бюстгальтера, що додало її образу сексуальності.
Аутфіт Джорджина доповнила босоніжками з відкрити носками і на підборах. Вона зробила укладання з легкими локонами, макіяж із акцентом на очах та чорні манікюр і педикюр. У вухах в акторки були лаконічні сережки з камінням.
Броуді, який отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у фільмі "Бруталіст", постав в оксамитовому костюмі з атласними лацканами на піджаку, чорній футболці і чорних лакованих туфлях.
Нагадаємо, Джорджина Чапман на червоній доріжці премії "Золотий глобус" позувала у прозорій сукні максі від Marchesa, прикрашеній чорними квітковими аплікаціями і воланами у зоні декольте.
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