Без бюстгальтера: експорноакторка у яскравій сукні з глибоким декольте блиснула пишними грудьми

До об'єктивів папараці на вулицях Маямі потрапила колишня порноакторка, медіаперсона та активістка Міа Халіфа. Вона йшла на вечерю WTA Celebrates Miami Open, на якій зібралися відомі жінки зі світу моди, мистецтва й дизайну.

Мія обрала для такої події довгу сукню кольору індиго з золотими пряжками з перлинами й камінням. Вона була трішки пом'ятою. Головний акцент у її образі був на глибокому V-подібному декольте, під яким не було бюстгальтера, тож вона виблискувала своїми пишними грудьми.

Міа Халіфа / Фото: Getty Images

Образ Халіфа доповнила босоніжками з камінням і на шпильках, а також клатчем кольору металік, прикрашеним золотим декором з перлинами.

У дівчини було розпущене волосся, макіяж із блискучими тінями, оптичні окуляри на обличчі, лаконічні сережки у вухах, золоті ланцюжки на шиї і грудях, а також каблучки і браслети на руках.

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