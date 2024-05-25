Без бюстгальтера: Ель Феннінг у напівпрозорій сукні блиснула грудьми на червоній доріжці

26-річна акторка обрала для своєї появи на кінофестивалі сміливий лук.

Ель Феннінг відвідала закриття 77-го Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці акторка з'явилася у відвертому аутфіті.

На ній була біла вільна напівпрозора сукня з принтом ромашок і глибоким декольте від бренду Gucci. Тканина була плісована і зібрана на талії, що створювало ефект рюшів.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

На Феннінг не було бюстгальтера, тож вона виблискувала перед присутніми своїми грудьми.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

На спині був виріз, який зірка продемонструвала фотографам.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Аутфіт Ель доповнила короткою зачіскою і макіяжем у натуральних відтінках.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

А напередодні Феннінг виступила членом журі L’Oréal нагородження у конкурсі "Вогники жіночої гідності". Акторка є амбасадоркою L'Oréal Paris від 2017 року і прийняла цю роль від Кейт Вінслет.

На захід вона одягла ансамбль із колекції Chanel Haute Couture весна 2024. Він складався з укороченого твідового жакета з паєтками і довгої спідниці з фатину. Під жакетом на ній був бежевий кроптоп. Лук зірка завершила прикрасами від Cartier і білою стрічкою у волоссі.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

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