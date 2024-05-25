Без бюстгальтера: Ель Феннінг у напівпрозорій сукні блиснула грудьми на червоній доріжці

26-річна акторка обрала для своєї появи на кінофестивалі сміливий лук.
Ель Феннінг відвідала закриття 77-го Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці акторка з'явилася у відвертому аутфіті.
На ній була біла вільна напівпрозора сукня з принтом ромашок і глибоким декольте від бренду Gucci. Тканина була плісована і зібрана на талії, що створювало ефект рюшів.
На Феннінг не було бюстгальтера, тож вона виблискувала перед присутніми своїми грудьми.
На спині був виріз, який зірка продемонструвала фотографам.
Аутфіт Ель доповнила короткою зачіскою і макіяжем у натуральних відтінках.
А напередодні Феннінг виступила членом журі L’Oréal нагородження у конкурсі "Вогники жіночої гідності". Акторка є амбасадоркою L'Oréal Paris від 2017 року і прийняла цю роль від Кейт Вінслет.
На захід вона одягла ансамбль із колекції Chanel Haute Couture весна 2024. Він складався з укороченого твідового жакета з паєтками і довгої спідниці з фатину. Під жакетом на ній був бежевий кроптоп. Лук зірка завершила прикрасами від Cartier і білою стрічкою у волоссі.
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