Без бюстгальтера: Ель Феннінг у жакеті на голе тіло прийшла на премію

26-річна акторка свій образ total black гармонічно доповнила червоною помадою.
Ель Феннінг стала гостею церемонії нагородження премії "Тоні" у Нью-Йорку.
На заході акторка постала в елегантному образі з пікантним акцентом від бренду Saint Laurent. На Ель був чорний костюм, що складався з широких штанів і жакета з атласними лацканами. Жакет Феннінг одягла на голе тіло, тож головний акцент у її луку був на глибокому декольте.
Аутфіт зірка доповнила чорними атласними гостроносими туфлями. Волосся вона уклала у локони, зробила макіяж із червоною помадою і завершила аутфіт перлинним намистом.
Нагадаємо, Ель Феннінг на гламурний світський захід у Нью-Йорку прийшла у ніжній шовковій сукні молочного відтінку від бренду John Galliano.
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