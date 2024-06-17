Без бюстгальтера: Ель Феннінг у жакеті на голе тіло прийшла на премію

Ель Феннінг стала гостею церемонії нагородження премії "Тоні" у Нью-Йорку.

На заході акторка постала в елегантному образі з пікантним акцентом від бренду Saint Laurent. На Ель був чорний костюм, що складався з широких штанів і жакета з атласними лацканами. Жакет Феннінг одягла на голе тіло, тож головний акцент у її луку був на глибокому декольте.

Ель Феннінг / Фото: Getty Images

Аутфіт зірка доповнила чорними атласними гостроносими туфлями. Волосся вона уклала у локони, зробила макіяж із червоною помадою і завершила аутфіт перлинним намистом.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ель Феннінг на гламурний світський захід у Нью-Йорку прийшла у ніжній шовковій сукні молочного відтінку від бренду John Galliano.

Читайте також: