Без бюстгальтера: Елізабет Олсен блиснула сосками на кінопремії "Оскар"

34-річна акторка з'явилася на червоній доріжці у спокусливій сукні у стилі 1920-х років.
У Лос-Анджелесі прогриміла 95-та церемонія вручення кінопремії "Оскар". На червоній доріжці зіркові красуні демонстрували свої розкішні образи.
Серед них була і Елізабет Олсен, яка обрала для своєї появи чорну блискучу вечірню сукню від французького Дому моди Givenchy з американською проймою, пікантним декольте, торочкою і прозорим подолом. Вбрання чудово облягало струнку фігуру зірки.
З одного боку воно було декороване чорними оксамитовими бантами.
Під сукнею був відсутній бюстгальтер, тож Олсен без комплексів виблискувала на заході сосками.
Спина Елізабет була оголеною, яку вона залюбки продемонструвала фотографам.
Аутфіт акторка доповнила чорними босоніжками на шпильках від Giuseppe Zanotti.
Волосся вона зібрала у гладкий пучок, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді і прикрасила вуха гарними золотими сережками Cartier зі стразами.
На післяоскарівську вечірку Vanity Fair Олсен прийшла теж у чорній сукні сукні зі шлейфом, драпуванням спереду і глибоким декольте. а шиї у неї було розкішне кольє із дорогоцінними каменями, а у вухах - лаконічні сережки.
Нагадаємо, а Голлі Беррі постала на кінопремії у білосніжній сукні з високим розрізом до стегна і без трусів.
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