Без бюстгальтера: Елізабет Олсен блиснула сосками на кінопремії "Оскар"

34-річна акторка з'явилася на червоній доріжці у спокусливій сукні у стилі 1920-х років.

У Лос-Анджелесі прогриміла 95-та церемонія вручення кінопремії "Оскар". На червоній доріжці зіркові красуні демонстрували свої розкішні образи.

Серед них була і Елізабет Олсен, яка обрала для своєї появи чорну блискучу вечірню сукню від французького Дому моди Givenchy з американською проймою, пікантним декольте, торочкою і прозорим подолом. Вбрання чудово облягало струнку фігуру зірки.

Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

З одного боку воно було декороване чорними оксамитовими бантами.

Під сукнею був відсутній бюстгальтер, тож Олсен без комплексів виблискувала на заході сосками.

Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

Спина Елізабет була оголеною, яку вона залюбки продемонструвала фотографам.

Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

Аутфіт акторка доповнила чорними босоніжками на шпильках від Giuseppe Zanotti.

Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

Волосся вона зібрала у гладкий пучок, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді і прикрасила вуха гарними золотими сережками Cartier зі стразами.

Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

На післяоскарівську вечірку Vanity Fair Олсен прийшла теж у чорній сукні сукні зі шлейфом, драпуванням спереду і глибоким декольте. а шиї у неї було розкішне кольє із дорогоцінними каменями, а у вухах - лаконічні сережки.

Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а Голлі Беррі постала на кінопремії у білосніжній сукні з високим розрізом до стегна і без трусів.

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