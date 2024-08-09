Без бюстгальтера: Ешлі Робертс у шовковій сукні блиснула сосками на вулицях Лондона

Радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls без білизни прийшла на роботу.

Ешлі Робертс потрапила до об'єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла з офісу, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios.

Зірка обрала для свого виходу чорну шовкову сукню максі, під якою, звичайно ж, не було бюстгальтера, адже вона не любить їх носити. Крізь тонку тканину були помітні її соски.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Вбрання Ешлі скомбінувала з чорними кросівками з білими смужками і невеликою чорною сумкою, інкрустованою стразами.

Робертс розпустила волосся, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, а шию прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою.

Нагадаємо, минулого разу Ешлі Робертс оконфузилася на вулицях Лондона. Вона вийшла у замалому корсетному топі і пом'ятих штанях.

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