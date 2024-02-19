Без бюстгальтера: Ешлі Робертс у смарагдовому вбранні блиснула сосками на вулицях Лондона

Радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls повернулася з відпочинку у теплих краях і прийшла на роботу без білизни.

Ешлі Робертс потрапила до об'єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла з офісу, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios.

Зірка обрала для свого виходу яскравий монохромний лук від бренду Karen Millen. На ній було вбрання смарагдового відтінку, яке складалося з водолазки і довгої спідниці із запахом, драпуванням і зеленим поясом. Крізь тонку тканину верху були помітні її соски, адже вона не одягла бюстгальтер.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Аутфіт Робертс доповнила чорними лакованими туфлями і чорною сумочкою з крокодилячої шкіри від Balenciaga. Волосся вона зібрала ззаду, випустивши спереду пасма, одягла на обличчя чорні окуляри і завершила лук молочним манікюром.

Нагадаємо, Ешлі Робертс провела свою відпустку у Марокко, звідки показала пікантні знімки у чорному бікіні і топлес.

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