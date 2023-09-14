Без бюстгальтера: фешнблогерка у розкішній сукні з глибоким декольте сяяла на показі Ralph Lauren

Німецька модна блогерка, зірка стритстайлу та інфлюенсерка – 35-річна Леоні Ганне відвідала показ бренду Ralph Lauren, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Для фешнівенту вона обрала розкішний аутфіт. На ній була атласна червона сукня максі на тонких бретельках і зі шлейфом від Ralph Lauren. Вбрання мало розріз і глибоке декольте, під яким був відсутній бюстгальтер.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Леоні зібрала волосся у низький пучок і зробила макіяж із акцентом на червоній помаді. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки, а на руках – браслети і каблучки. Ганне мала просто неймовірний вигляд.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Читайте також: