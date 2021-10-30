Без бюстгальтера: фіналістка "Холостяка-11" топлес позувала перед камерою

Юлія Бельченко "Зайка" знялася топлес і звернулася до фоловерів.

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко "Зайка" – опублікувала в Instagram пікантне відео з фотознімання. На ньому дівчина постала у чорному жакеті на голе тіло. Потім вона з'являється і зовсім топлес, прикриваючи оголені груди подушкою.

"Сором! Тіло — храм нашої душі. Наш зовнішній вигляд відображає наш внутрішній світ. Я люблю своє тіло, і воно відповідає мені взаємністю. Адже справа не тільки в харчуванні і спорті, а й у світосприйнятті.

Людське тіло чудове. Потрібно припинити соромитись себе. Напевно, найперший крок до красивого тіла — це любов до свого як внутрішнього, так і зовнішнього вигляду. Спробуйте хоча б 2 тижні не засуджувати інших і себе, а сконцентруватися на любові. Можна дивитися на це відео та побачити красу, а можна з легкістю опошлити (Юлю, де ліфчик? Що за сором?). Любіть себе та не судіть інших. Всім добра!” – підписала відео Юлія.

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