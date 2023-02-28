Без бюстгальтера: фіналістка "Холостяка-12" показала фото топлес

Фіналістка 12-го сезону шоу "Холостяк" Олександра Мудра опублікувала в Instagram пікантний знімок. На ньому дівчина позує топлес, лежачи на шкіряному дивані. Із одягу на ній лише джинси. Саша радісно усміхається на камеру.

Олександра Мудра/Instagram

У дописі Саша зізналася, що це фото було зроблено рік тому, напередодні повномасштабної війни.

"Я так рада була провести час з родиною в Харкові, що так давно не бачила їх через шоу "Холостяк". Ви, мабуть, не бачите тривожності на моєму обличчі, але вона була там. Щось вже було в повітрі за два дні до того, як пекло прийшло в мою країну, за 2 дні до того, як все в моєму житті повністю змінилося, за 2 дні до того…

Є така фраза, що час лікує всі рани... але ви повинні знати, що цей процес відстій. Коли у тебе травма, час нічого не змінює, єдине, що змінюється, - це ти. Ти ростеш і твій біль зростає разом з тобою, але він не покидає твою душу, він просто стає більш тихішим", - написала Мудра.

Нагадаємо, свою світлину топлес показала й інша учасниця проєкту "Холостяк" - акторка Вікторія Варлей. Вона спокусливо позувала без верху на пляжі у Маямі.

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