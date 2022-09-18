Без бюстгальтера: фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" блиснула оголеними грудьми

Юлія Бельченко у зухвалому аутфіті знялася у фотосесії.
Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко "Зайка" – знялася у пікантній фотосесії, в якій вона постала у зухвалому луку. Світлини дівчина опублікувала в Instagram.
Перед об'єктивом фотокамери Юля звабливо позувала у чорних високих трусах і білій розстебнутій сорочці. Під сорочкою був відсутній бюстгальтер, тому Бельченко блиснула оголеними і сексуальними грудьми.
Талію вона підкреслила широким поясом з подвійними ремінцями. На шиї висів золотий кулон на тонкому ланцюжку.
Аутфіт "Зайка" доповнила чорними ботфортами на шпильках, високим хвостом, одне пасмо вона прикрасила металевими кільцями, а також ніжним макіяжем із акцентом на очах.
Юлія продемонструвала струнку сексуальну фігуру.
Нагадаємо, раніше Бельченко показала відео з відпочинку на Кіпрі. У ролику красуня лежить на скелі та насолоджується моментом. Одягнена вона у білий в'язаний кроптоп з V-подібним вирізом, білу сорочку та бежеві штани.
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