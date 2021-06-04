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Без бюстгальтера: фіналістка шоу "Холостяк-11" позувала перед камерою топлес

Без бюстгальтера: фіналістка шоу "Холостяк-11" позувала перед камерою топлес

Без бюстгальтера: фіналістка шоу "Холостяк-11" позувала перед камерою топлес

Юлія Бельченко "Зайка" / Instagram Юлії Бельченко

Юлія Бельченко світлиною топлес закликала всіх жінок піти на огляд до мамолога.

Фіналістка 11-го сезону "Холостяка" — Юлія Бельченко "Зайка" — опублікувала в Instagram пікантний знімок. Перед камерою красуня позувала топлес та босоніж, сидячи на підлозі на тлі дзеркала. З одягу на ній була біла спідниця максі. Оголені груди "Зайка" прикрила руками.

Образ Бельченко доповнила зачіскою з локонами, зібраними ззаду, і насиченим макіяжем з акцентом на червоній помаді.

Юлія Бельченко
Юлія Бельченко "Зайка" / Instagram Юлії Бельченко

Під світлиною Юля закликала всіх жінок регулярно проходити огляд у мамолога.

"Щорічно в Україні реєструють близько 16 тисяч нових випадків захворювання на рак молочної залози.

На жаль, від цього ніхто не застрахований. Правильний спосіб життя звичайно, знижує ризики, але не дає гарантій. Тому, так важливо проходити планові огляди щороку.

У разі чого, час грає вирішальну роль. І чим раніше виявити хворобу — тим оптимістичніші прогнози.

Не стався до цього посту, як до чергового проміжного тексту в Інстаграм. Подбай про своє здоров'я, здоров'я мами, сестри і подруги. Запишіться до мамолога.

Здоров'я — найцінніший дар. Дівчата, жінки, обіцяйте собі берегти себе", — написала учасниця "Холостяка".

Нагадаємо, після свого програшу "Зайка" написала у соцмережі пост, в якому звернулася до холостяка Михайла Заливака: "Мені пощастило, що наша пара не склалася".

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Ефектні образи учасниць шоу "Холостяк-11" (47 фото)