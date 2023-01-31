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Без бюстгальтера: фіналістка шоу "Холостяк-12" у відвертій бронзовій сукні блиснула грудьми

Без бюстгальтера: фіналістка шоу "Холостяк-12" у відвертій бронзовій сукні блиснула грудьми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
404
Час на прочитання
1 хв
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Без бюстгальтера: фіналістка шоу "Холостяк-12" у відвертій бронзовій сукні блиснула грудьми

Саша Мудра/Instagram

Саша Мудра продемоснтрувала новий сексуальний аутфіт.

Фіналістка романтичного реалітішоу "Холостяк-12" – Олександра Мудра – поділилася в Instagram новою світлиною із професійної фотосесії.

Дівчина постала перед об'єктивом фотокамери у спокусливому аутфіті. Вона позувала, відкинувши голову назад.

На Мудрій була бронзова мінісукня із відвертим декольте майже до пупка. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тому Саша блиснула грудьми. 

Олександра Мудра/Instagram / ©
Олександра Мудра/Instagram

Нагадаємо, раніше Саша Мудра показала фото з Мексики, на якому вона була зображена у гламурному блискучому купальнику.

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Дата публікації
Перегляди
404
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