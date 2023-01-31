Без бюстгальтера: фіналістка шоу "Холостяк-12" у відвертій бронзовій сукні блиснула грудьми

Саша Мудра продемоснтрувала новий сексуальний аутфіт.
Фіналістка романтичного реалітішоу "Холостяк-12" – Олександра Мудра – поділилася в Instagram новою світлиною із професійної фотосесії.
Дівчина постала перед об'єктивом фотокамери у спокусливому аутфіті. Вона позувала, відкинувши голову назад.
На Мудрій була бронзова мінісукня із відвертим декольте майже до пупка. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тому Саша блиснула грудьми.
Нагадаємо, раніше Саша Мудра показала фото з Мексики, на якому вона була зображена у гламурному блискучому купальнику.
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