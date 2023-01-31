Без бюстгальтера: фіналістка шоу "Холостяк-12" у відвертій бронзовій сукні блиснула грудьми

Фіналістка романтичного реалітішоу "Холостяк-12" – Олександра Мудра – поділилася в Instagram новою світлиною із професійної фотосесії.

Дівчина постала перед об'єктивом фотокамери у спокусливому аутфіті. Вона позувала, відкинувши голову назад.

На Мудрій була бронзова мінісукня із відвертим декольте майже до пупка. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тому Саша блиснула грудьми.

Олександра Мудра/Instagram

Нагадаємо, раніше Саша Мудра показала фото з Мексики, на якому вона була зображена у гламурному блискучому купальнику.

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