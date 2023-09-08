Без бюстгальтера: гостя Венеційського кінофестивалю з'явилася на червоній доріжці у прозорій сукні

Зіркові красуні, щоб опинитися у центрі уваги заходу, обирають для свого виходу провокаційні аутфіти.

На Венеційському кінофестивалі жоден день не минає без відвертих образів на червоній доріжці. Цього разу нашу увагу привернула гостя заходу, яка постала перед фотографами у прозорій сукні з глибоким вирізом, прикрашеній квітковим орнаментом із чорних блискучих паєток.

Під вбрання жінка одягла лише чорні стринги. Замість бюстгальтера красуня вирішила використати нюдові наклейки на соски у формі квітів.

Гостя Венеційського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Гостя продемонструвала струнку фігуру і блиснула грудьми.

Сукню вона скомбінувала з прозорими босоніжками. Вона зробила укладання з "мокрим" ефектом, насичений макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха довгими срібними сережками. Молочні манікюр і педикюр завершили провокаційний аутфіт жінки.

Нагадаємо, модель Лейла Депіна вийшла на червону доріжку у бежевій асиметричній сукні-сітці, яка більше нагадувала ганчірку з ниток. Вбрання абсолютно нічого не прикривало.

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