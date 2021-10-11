Без бюстгальтера: "Холостячка" Злата Огнєвіч у пікантному образі знялася у фотосесії

Без бюстгальтера: "Холостячка" Злата Огнєвіч у пікантному образі знялася у фотосесії

Співачка одягла для фотознімання жакет на голе тіло.

Артистка і головна героїня романтичної реалітішоу "Холостячка" — Злата Огнєвіч, знялася у новій фотосесії.

Співачка продемонструвала кілька стильних луків. Спочатку вона позувала в штанному костюмі трав'яного кольору і бежевих босоніжках.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Жакет Злата одягла на голе тіло — це мало дуже спокусливий вигляд. Шию зірки прикрашав ланцюжок.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Потім артистка позувала перед камерою у чорному штанному костюмі, поєднавши його з чорними босоніжками. Жакет з атласними лацканами прикрашали блискітки.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

У ньому красуня також похизувалася своїм декольте.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Огнєвіч продемонструвала ще аутфіт у напівпрозорій кремовій блузці, трикотажному кроптопі і штанях. Вбрання вона доповнила босоніжками з паличками з каменів.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Красиве укладання і макіяж у ніжно-шоколадних відтінках завершив образ співачки.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

У підписі до знімків Злата розповіла про улюблені речі в гардеробі.

"Якщо мене запитають про елемент, без якого я не уявляю свій базовий гардероб, я однозначно відповім — це штанний костюм. Доповнивши його яскравими аксесуарами, соковитою помадою — і вечірній образ готовий.

А, можливо, просто зібрати волосся, зробити нюдовий мейк — і сміливо до офісу, на роботу. Перед цим, забігши за смачним капучино в улюблене бістро!

Мій улюблений варіант: штанний костюм + зручні кроси та тренч", — написала артистка.

Читайте також:

"Холостячка-2": з ким з чоловіків попрощалася Злата Огнєвіч

Чоловіки у захваті: "Холостячка" Злата Огнєвіч у напівпрозорому комбінезоні пристрасно станцювала на сцені

У жовтій мінісукні з відвертим декольте: "Холостячка" Злата Огнєвіч у яскравому луці сходила на побачення

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання