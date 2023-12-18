Без бюстгальтера і комплексів: зірка реаліті у прозорій сукні прийшла на вечірку

Челсі Лазкані любить носити провокаційні вбрання, у яких опиняється у центрі уваги будь-якого заходу.
Зірка реалітішоу Челсі Лазкані стала гостею вечірки з нагоди дня народження своєї подруги і колеги із Selling Sunset Аманзи Сміт. Паті відбулася у Beauty & Essex у Лос-Анджелесі.
Для своєї появи красуня обрала відвертий лук. На ній була прозора довга сукня без бретельок, розшита срібними паєтками і блискітками. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тому соски Челсі сховала під наклейками у колір шкіри.
Аутфіт Лазкані доповнила прозорими босоніжками на екстремально високій платформі і підборах. Вона зробила гладку коротку зачіску, макіяж із пишними віями, доповнила образ діамантовими прикрасами, довгим манікюром із декором і французьким педикюром. Челсі мала стрункий і ефектний вигляд.
Нагадаємо, подруга Челсі – Емма Ернан – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса в обтислій мінісукні з пітоновим принтом і спокусливими вирізами у зоні декольте і на животі.
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