Без бюстгальтера і макіяжу: українська модель Ірина Кравченко топлес позувала у чуттєвій фотосесії

Українська манекенниця продемонструвала свою природню красу у фотосеті.

Ірина Кравченко знялася у новій фотосесії і показала найкращі кадри на своїй сторінці у Facebook. Автором фотосету виступив Paul Terrie.

Ірина Кравченко/Фото Paul Terrie

Перед об'єктивом фотокамери Ірина постала топлес. Оголені груди вона прикривала руками або ногами. Із одягу на ній була лише пудрова мереживна білизна.

Ірина Кравченко/Фото Paul Terrie

Манекенниця чуттєво позувала, демонструючи красу свого тіла.

Ірина Кравченко/Фото Paul Terrie

Ірина Кравченко/Фото Paul Terrie

Особливу увагу було закцентовано на обличчі Ірини, яке було без макіяжу. Її лук доповнила коротка зачіска. І жодних аксесуарів, лише природня краса.

Ірина Кравченко/Фото Paul Terrie

Ірина Кравченко/Фото Paul Terrie

На деяких світлинах Кравченко з'явилася у чорному одязі.

Ірина Кравченко/Фото Paul Terrie

Ірина Кравченко/Фото Paul Terrie

Нагадаємо, Ірина Кравченко на показі Schiaparelli продефілювала в елегантній атласній синій сукні на одне плече з жовтою вставкою.

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