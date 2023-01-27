Без бюстгальтера і макіяжу: українська модель Ірина Кравченко топлес позувала у чуттєвій фотосесії

Українська манекенниця продемонструвала свою природню красу у фотосеті.
Ірина Кравченко знялася у новій фотосесії і показала найкращі кадри на своїй сторінці у Facebook. Автором фотосету виступив Paul Terrie.
Перед об'єктивом фотокамери Ірина постала топлес. Оголені груди вона прикривала руками або ногами. Із одягу на ній була лише пудрова мереживна білизна.
Манекенниця чуттєво позувала, демонструючи красу свого тіла.
Особливу увагу було закцентовано на обличчі Ірини, яке було без макіяжу. Її лук доповнила коротка зачіска. І жодних аксесуарів, лише природня краса.
На деяких світлинах Кравченко з'явилася у чорному одязі.
Нагадаємо, Ірина Кравченко на показі Schiaparelli продефілювала в елегантній атласній синій сукні на одне плече з жовтою вставкою.
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