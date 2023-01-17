Без бюстгальтера і в прозорій сукні: зірка фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля" блиснула пишним бюстом на премії

Жанель Моне привернула до себе увагу провокаційним луком.

Американська акторка і співачка Жанель Моне відвідала церемонію нагородження премії Critics Choice Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Артистка обрала для свого виходу відвертий аутфіт. На ній була чорна прозора сукня від бренду Vera Wang із американською проймою, вирізами на стегнах і шлейфом.

Жанель Моне / Фото: Associated Press

Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тому Жанель без комплексів світила пишними грудьми. Добре, що зірка одягла стринги і залишила хоч якусь інтригу.

Жанель Моне / Фото: Associated Press

Образ Моне доповнила чорними босоніжками на підборах, зачіскою з плетінням і лаконічними сережками-кафами. Співачка зробила чорно-білий манікюр, а в макіяжі зробила акцент на чорних стрілках.

Жанель Моне / Фото: Associated Press

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