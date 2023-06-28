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Без бюстгальтера і в прозорій сукні: американська співачка блиснула сосками на вечірці

Без бюстгальтера і в прозорій сукні: американська співачка блиснула сосками на вечірці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
486
Час на прочитання
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Без бюстгальтера і в прозорій сукні: американська співачка блиснула сосками на вечірці

Керолайн Полачек / Фото: Getty Images

Щоб бути в центрі уваги заходу, зірки обирають відверті луки.

Американська співачка Керолайн Полачек відвідала вечірку The Serpentine Summer Party 2023 у Лондоні. Дівчина привернула до себе увагу своїм провокаційним луком.

Артистка з'явилася перед фотокамерами у прозорій сукні міді, під якою були лише чорні труси. Оскільки бюстгальтер був відсутній, Керолайн впевнено виблискувала перед присутніми своїми сосками. Вона також продемонструвала пірсинг у пупку.

Керолайн Полачек / © Getty Images
Керолайн Полачек / Фото: Getty Images

Лук Полачек доповнила чорними шкіряними чоботами і чорною сумкою. Вона зробила укладання з легкими локонами, ледь помітний макіяж і прикрасила руки срібними браслетами і каблучками.

Нагадаємо, без бюстгальтера і в обтислій сукні-сітці з галтером, усипаній стразами, нещодавно з'явилася на вудлицях Лос-Анджелеса американська зірка TikTok і співачка Лорен Грей.

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Дата публікації
Перегляди
486
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