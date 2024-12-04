Без бюстгальтера і в прозорому корсеті: ексAlyosha Олена Тополя викликала фурор сміливим образом на музичній премії

Артистка продемонструвала на музичній події одразу два сміливих та ефектних луки.

Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, викликала справжній фурор своїм сміливим аутфітом, у якому вона з'явилася на сцені музичної премії MUZVAR AWARDS 2024 у палаці "Україна".

Vlad Darwin і Олена Тополя/Фото Тетяна Стрела

Співачка одягла розкішний прозорий корсет на шнурівці зі стразами, прикрашений золотим камінням, який спеціально для неї створила Ketrin Aleksa. Під ним на Олені не було бюстгальтера і це мало дуже сексуальний та спокусливий вигляд.

Vlad Darwin і Олена Тополя/Фото Тетяна Стрела

Верх Тополя скомбінувала з чорною шовковою спідницею максі і чорними туфлями.

Олена Тополя і Vlad Darwin/Фото Тетяна Стрела

На івенті артистка продемонструвала ще один красивий лук. Вона позувала перед фотокамерами у "голій" білій мереживній сукні, зверху якої одягла білу шубку з екохутра. Взута співачка була у білі гостроносі туфлі на шпильках.

Олена Тополя/Фото Тетяна Стрела

В Олени була красива зачіска з локонами, вечірній макіяж і червоний манікюр.

Олена Тополя і Vlad Darwin/Фото Тетяна Стрела

Цього вечора зірка доповнила свої образи золотистими сережками у вигляді квітки, а також довгими сережками-люстрами з камінням.

Олена Тополя/Фото Тетяна Стрела

На премії Олену супроводжував її колега Vlad Darwin. Разом вони вийшли на сцену під час церемонії, щоб вручити нагороду одному з номінантів.

Олена Тополя і Vlad Darwin/Фото Тетяна Стрела

Нагадаємо, співачка SWOIIA продемонструвала на премії спокусливий образ у чорній сукні з високим розрізом і металевим бра.

Читайте також: