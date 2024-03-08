Без бюстгальтера і в спідниці-шортах: зірка реаліті продемонструвала ефектний лук на вулицях Лос-Анджелеса

Емма Ернан, як завжди, мінівбранням підкреслила свої стрункі ноги.

До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила зірка американського реалітішоу Selling Sunset Емма Ернан.

Білявка мала спокусливий і ефектний вигляд. На ній був червоний атласний топ із галтером, під яким не було бюстгальтера, тож крізь тонку тканину були помітні її соски.

Верх Емма скомбінувала з білою спідницею-шортами з трьома білими ґудзиками, яку називають ще скортом. Довжина міні ідеально підкреслила її стрункі ноги.

Емма Ернан / Фото: Getty Images

Ернан взула білі босоніжки на високій платформі і підборах та доповнила образ білою сумкою із золотим ланцюжком.

Дівчина уклала волосся в локони, зробила макіяж із коричневою помадою, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила срібними сережками-кільцями, а руки – браслетом, годинником і каблучкою з великим діамантом. Французький манікюр завершив лук красуні.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан показала фото з відпочинку, на якому вона позувала у мініатюрому бікіні і з котом.

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