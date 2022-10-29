Без бюстгальтера і в стрингах: Демі Роуз похизувалася сексуальними сідницями

Модель продовжує спокушати своїх фоловерів гарячими кадрами з відпочинку у райському куточку планети.

Демі Роуз потішила підписників в Instagram новими пікантними знімками з відпочинку на Коста-Ріці.

Красуня вирішила порелаксувати у басейні просто неба з прекрасним краєвидом і заодно пофотографуватися там.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Перед об'єктивом фотокамери британська модель з'явилася без бюстгальтера. На ній були лише бордові стринги. Демі повернулася спиною і продемонструвала свої пишні сексуальні сідниці. Ох і спокусниця Демі.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Волосся, яке днями Роуз пофарбувала у рубіновий колір, вона накрутила в локони і зібрала ззаду вгорі. Спокусливий вийшов образ для відпочинку.

Нагадаємо, минулого разу Демі похизувалася пишним бюстом у гарбузовому бікіні.

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