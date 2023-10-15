Без бюстгальтера і в суккні-сітці: б'юті-блогерка у відвертому луку сходила на івент

Карлі Байбел вийшла в світ у спокусливому вбранні.
Б'юті-блогерка Карлі Байбел потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку, коли вона йшла на весільне шоу Bronx and Banco.
Для своєї появи на івенті красуня обрала сміливий аутфіт. На ній була довга золотиста сукня-сітка з капуром і відвертим декольте.
Під це вбрання Карлі одягла лише бежеву білизну з високою посадкою, а соски приховала нюдовими наклейками. Талію вона підкреслила пітоновим поясом і взула бежеві босоніжки на платформі.
Бейбел уклала волосся у локони і зробила макіяж із темно-бежевою помадою і пишними віями. Бежевий манікюр і синій педикюр завершили відвертий лук блогерки.
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