Без бюстгальтера і вирізом до пупка: американська модель з чудернацькою прикрасою на грудях прийшла на церемонію

Модель з'явилася на заході у відвертому образі.

У Беверлі-Гіллз відбулася церемонія вручення нагород GLAAD Media Awards. Найвідвертіший образ на заході продемонструвала американська модель філіппінського походження і захисниця трансгендерів - Джина Росеро.

Жінка одягла асиметричну чорну сукню по фігурі з рукавами-рукавичками і відвертим вирізом від декольте і до пупка.

Джина Росеро / Фото: Getty Images

На моделі був відсутній бюстгальтер – одну частину грудей закривала сукня, а на іншу Джина одягла чудернацьку прикрасу рожевого кольору металік, яка продовжувалась аж до шиї.

Джина Росеро / Фото: Getty Images

Аутфіт Росеро доповнила чорними гостроносими туфлями. У вухах у неї були різні сережки, одна з який – велика у вигляді кільця. Волосся модель зібрала у пучок і зробила макіяж із акцентом на очах.

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