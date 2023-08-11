Без бюстгальтера і з брудними нігтями на ногах: співачка у "голій" сукні блиснула пишними грудьми на івенті

Американська співачка Slayyyter відвідала захід Variety Power of Young Hollywood, який відбувся у Лос-Анджелесі.

Щоб бути у центрі уваги івенту, дівчина обрала відвертий аутфіт. Вона одягла срібну коротку сукню-сітку з галтером від американської дизайнерки Наталії Феднер, під якою на ній були лише нюдові стринги.

Незважаючи на те, що вбрання абсолютно нічого не прикривало, артистка з упевненістю позувала фотографам і світила на публіку оголеними грудьми.

Співачка Slayyyter / Фото: Associated Press

Свій образ Slayyyter доповнила срібними босоніжками на прозорих шпильках. А от педикюр зірки був недоглянутим – на нігтях помітний бруд.

Співачка Slayyyter / Фото: Associated Press

Співачка зробила високу зачіску і вечірній макіяж смокі-айс. У вухах у неї були довгі блискучі сережки, а на руці – браслет із камінням. Лукк вона завершила довгим білим манікюром.

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