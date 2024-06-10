Без бюстгальтера і з цигаркою: Демі Роуз показала відверті фото

Британська "Кім Кардашян" влаштувала провокаційний фотосет.
Демі Роуз обожнює епатувати підписників в Instagram своїми провокаційними знімками. От і цього разу дівчина поповнила свій фотоблог гарячим контентом.
Модель влаштувала пікантну фотосесію. Вона постала перед фотокамерою топлес.
Із одягу на Демі були золотисті стринги. На голову вона накинула червону хустку-парео із золотим флористичним принтом, яка злегка прикрила її пишні і сексуальні груди.
Роуз сиділа на піску, тримала у руці цигарку, загадково дивилася то вниз, то вбік і усміхалася.
Нагадаємо, раніше Демі Роуз зробила селфі у мініатюрних стрингах і без бюстгальтера. На шиї у неї був аксесуар із мотузкових торочок, які трішки прикривали її декольте.
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