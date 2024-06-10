Без бюстгальтера і з цигаркою: Демі Роуз показала відверті фото

Демі Роуз обожнює епатувати підписників в Instagram своїми провокаційними знімками. От і цього разу дівчина поповнила свій фотоблог гарячим контентом.

Модель влаштувала пікантну фотосесію. Вона постала перед фотокамерою топлес.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Із одягу на Демі були золотисті стринги. На голову вона накинула червону хустку-парео із золотим флористичним принтом, яка злегка прикрила її пишні і сексуальні груди.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз сиділа на піску, тримала у руці цигарку, загадково дивилася то вниз, то вбік і усміхалася.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше Демі Роуз зробила селфі у мініатюрних стрингах і без бюстгальтера. На шиї у неї був аксесуар із мотузкових торочок, які трішки прикривали її декольте.

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