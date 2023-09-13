Без бюстгальтера і з цигаркою у роті: реперка у провокаційній прозорій сукні продемонструвала оголені груди і сідниці

Зіркові красуні, щоб опинитися у центрі уваги заходу, приходять без білизни й у відвертих вбраннях.

Американська реперка Doechii відвідала 40-ву церемонію вручення премії MTV Video Music Awards, яка відбулася у Нью-Джерсі.

Артистка вирішила привернути до себе увагу провокаційним луком. На червоній доріжці вона з'явилася у відвертій прозорій асиметричній сукні від Dsquared2, розшитій камінням і стразами, яка практично нічого не прикривала.

Doechii / Фото: Associated Press

Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тож Doechii з різних ракурсів демонструвала оголені груди, які визирали із-під тканини, спину і ноги.

Doechii / Фото: Associated Press

Реперка також похизувалася частиною оголених сідниць і стегон.

Doechii / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила в'язаними сіро-біло-червоними рукавами, які знімалися, червоною бейсболкою і темними босоніжками кольору металік на високих шпильках.

Doechii / Фото: Associated Press

Свій образ Doechii доповнила срібними прикрасами, каблучками у вигляді тварин із камінням, зачіскою з локонами, макіяжем із блакитними тінями і помадою шоколадного відтінку та довгим золотистим манікюром.

Щоб мати більш зухвалий вигляд, реперка взяла до рота цигарку, з якою розкуто і провокаційно позувала перед фотографами.

Doechii / Фото: Associated Press

До речі, Doechii обожнює носити відверті вбрання. Нещодавно на заході Victoria's Secret вона з'явилася у чорному мереживному пен'юарі і панчохах.

Doechii / Фото: Associated Press

Нагадаємо, практично оголеною на премію прийшла також Doja Cat. На ній були нюдові труси і "гола" біла асиметрична сукня від бренду Monse, яка більше була схожа на павутиння.

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