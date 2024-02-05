Без бюстгальтера і з клатчем-кавуном: поетеса з'явилася на червоній доріжці у прозорій сукні

Знаменитості, щоб привернути до себе увагу на заході, обирають провокаційні луки.

Американська поетеса Ажа Моне відвідала церемонію нагородження премії "Греммі", яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Для своєї появи вона обрала відвертий образ. На червоній доріжці Ажа постала в чорній прозорій сукні без рукавів, прикрашеній чорними аплікаціями з паєтками, які прикривали її оголені груди. Під вбранням були чорні труси.

Ажа Моне / Фото: Associated Press

Лук Моне доповнила гламурним клатчем у вигляді скибки кавуна, інкрустованого стразами.

Ажа Моне / Фото: Associated Press

Вона заплела африканські кіски і зібрала їх в елегантну зачіску, зробила макіяж смокі-айс, прикрасила вуха сережками-кільцями з камінням, руки – браслетом і діамантовими каблучками. Довгий гострий манікюр завершив аутфіт Ажі.

А американська співачка Олівія Родріго прийшла на "Греммі" у вінтажній кремовій сукні максі від бренду Versace, в якій Лінда Евангеліста продефілювала на подіумі 1995 року.

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