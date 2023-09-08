Без бюстгальтера і з кров'ю на ногах: модель у сукні з ниток і босоніж вийшла на червону доріжку

Лейла Депіна не зраджує своїй звичці виходити на червону доріжку у відвертих луках.

Модель і акторка Лейла Депіна своїми провокаційними образами продовжує епатувати публіку на Венеційському кінофестивалі.

Цього разу дівчина з'явилася на червоній доріжці у бежевій асиметричній сукні-сітці, яка більше нагадувала ганчірку з ниток. Вбрання абсолютно нічого не прикривало. Під ним на Лейлі були лише бежеві труси.

Лейла Депіна / Фото: Getty Images

Депіна вийшла на хідник босоніж. Спочатку ми подумали, що вона вирішила зекономити на взутті, але потім розгледіли на її пальцях ніг кров – мабуть модель натерла ноги туфлями і зняла їх.

Лейла Депіна / Фото: Getty Images

Лук дівчина доповнила об'ємною зачіскою з кучерями, макіяжем із пишними віями, металевим аксесуаром на обличчі і золотою моносережкою у формі логотипу Chanel. Тіло Лейла обмазала хайлайтером, який виблискував на світлі.

Депіна почувалася впевнено і сміливо позувала перед камерами, демонструючи свій провокаційний аутфіт.

Нагадаємо, минулого разу на кінофестивалі у Венеції Лейла з'явилася у "голій" сукні, яка складалася із золотистих ланцюжків і стразів.

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