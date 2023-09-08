Без бюстгальтера і з кров'ю на ногах: модель у сукні з ниток і босоніж вийшла на червону доріжку

Лейла Депіна не зраджує своїй звичці виходити на червону доріжку у відвертих луках.
Модель і акторка Лейла Депіна своїми провокаційними образами продовжує епатувати публіку на Венеційському кінофестивалі.
Цього разу дівчина з'явилася на червоній доріжці у бежевій асиметричній сукні-сітці, яка більше нагадувала ганчірку з ниток. Вбрання абсолютно нічого не прикривало. Під ним на Лейлі були лише бежеві труси.
Депіна вийшла на хідник босоніж. Спочатку ми подумали, що вона вирішила зекономити на взутті, але потім розгледіли на її пальцях ніг кров – мабуть модель натерла ноги туфлями і зняла їх.
Лук дівчина доповнила об'ємною зачіскою з кучерями, макіяжем із пишними віями, металевим аксесуаром на обличчі і золотою моносережкою у формі логотипу Chanel. Тіло Лейла обмазала хайлайтером, який виблискував на світлі.
Депіна почувалася впевнено і сміливо позувала перед камерами, демонструючи свій провокаційний аутфіт.
Нагадаємо, минулого разу на кінофестивалі у Венеції Лейла з'явилася у "голій" сукні, яка складалася із золотистих ланцюжків і стразів.
Читайте також: