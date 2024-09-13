Без бюстгальтера і з оголеною спиною: американська співачка у шкіряному вбранні відвідала івент

Співачка Tinashe відвідала церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards у Нью-Йорку.

Для такої події вона обрала відвертий аутфіт від бренду Rick Owens. На ній було чорне шкіряне вбрання, яке було зшите, наче зі шматків тканини. Воно складалося з довгої приталеної спідниці і двох смужок, що наполовину прикривали груди артистки. Спина і живіт зірки були оголеними.

Tinashe / Фото: Associated Press

Tinashe / Фото: Associated Press

Лук Tinashe доповнила довгими сережками, масивною металевою підвіскою на ланцюжку і масивним браслетом на руці. Волосся вона заплела у тонкі кіски, зробила макіяж із пишними віями і довгий французький манікюр.

Tinashe / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Tinashe на вечірці GQ Men of the Year 2022 у Каліфорнії постала у стильному сірому костюмі, жакет якого одягла на голе тіло.

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